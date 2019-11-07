"الخطوط التركية" تفتتح خطا جويا جديدا إلى الصين

تفتتح الخطوط الجوية التركية نهاية العام الجاري، خطا جويا جديدا إلى الصين، وستسيّر طائرات إلى مدينة شيان (شمال غرب).

وأعلنت الشركة التركية خطتها الجديدة بالتزامن مع استعدادها للاحتفال بمرور 20 عاما على بدء تسيير رحلات جوية إلى الصين.

وقالت الشركة، في بيان، إنّ "شيان ستكون المدينة الصينية الرابعة التي تتوجه إليها طائراتنا".

وأضافت أنه سيتم تسيير الرحلات الجوية باتجاه شيان "ثلاث مرات أسبوعيا، مع خطة لزيادة هذا العدد بحلول صيف العام 2020".

من جهته، قال إلكير أيجي، رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية في الخطوط الجوية التركية: "نتوقع أن تسهم رحلات شيان في تعزيز روابط السياحة والتجارة والثقافة والاقتصاد بين البلدين".

ويتزامن الإعلان عن الخدمة الجديدة من "الخطوط التركية" مع مرور أول قطار بضائع ينطلق من الصين إلى أوروبا عبر خط "مرمراي" الحديدي في إسطنبول.