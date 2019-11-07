"العنقاء التركية" تسجل رقماً قياسياً جديداً في أطول مدة تحليق

سجّلت طائرة "العنقاء" التركية المسيّرة، رقمًا قياسيًا جديدًا في التحليق لفترة طويلة دون انقطاع.

وأعلنت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، في بيان لها الخميس، إن "العنقاء" حلّقت لمدة 26 ساعة و30 دقيقة.

وقالت الشركة إن الطائرة سجّلت بهذه المدة رقمًا قياسيًا جديدًا.

يشار إلى أن فترة بقاء "العنقاء" في الأجواء وفق محددات الأداء الأساسية هو 24 ساعة.

وتؤدي طائرة "العنقاء" تركية الصنع مهام المراقبة والرصد والكشف عن الأهداف الثابتة والمتحركة والتصوير الاستخباراتي، في مختلف الظروف الجوية.

وتركيا هي واحدة من 6 دول في العالم، لديها القدرة على إنتاج طائرات دون طيار مسلحة، ومزودة بقنابل ذكية، وأنظمة إلكترونية متطورة.