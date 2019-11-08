الدفاع التركية: تحييد 4 من إرهابيي "بي كا كا" في غارة شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 4 من إرهابيي منظمة "بي كا كا" في غارة جوية شمالي العراق.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، الجمعة.

وأشارت إلى أن سلاح الجو التركي نفّذ غارة ضد "بي كا كا" في منطقة "متينا" شمالي العراق.

وقالت إن الغارة الجوية أسفرت عن تحييد 4 إرهابيين من المنظمة الانفصالية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك رداً على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.