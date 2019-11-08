القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

الدفاع التركية: تحييد 4 من إرهابيي "بي كا كا" في غارة شمالي العراق

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 08.11.2019 11:10
آخر تحديث في 08.11.2019 11:23
الدفاع التركية: تحييد 4 من إرهابيي بي كا كا في غارة شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 4 من إرهابيي منظمة "بي كا كا" في غارة جوية شمالي العراق.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، الجمعة.

وأشارت إلى أن سلاح الجو التركي نفّذ غارة ضد "بي كا كا" في منطقة "متينا" شمالي العراق.

وقالت إن الغارة الجوية أسفرت عن تحييد 4 إرهابيين من المنظمة الانفصالية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة الإرهابية وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك رداً على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق سجّلت طائرة "العنقاء" التركية المسيّرة، رقمًا قياسيًا جديدًا في التحليق...
مختارات