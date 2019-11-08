بان كي مون: أكن الاحترام لأردوغان لمبادراته بشأن سوريا

قال الأمين العام السابق للأمم المتحدة، بان كي مون، إنه يكن الاحترام للرئيس التركي رجب طيب أردوغان جراء مبادراته بخصوص سوريا.

وذكر مكتب الموارد البشرية التابع للرئاسة التركية، في بيان الجمعة، أن رئيس المكتب سالم أطاي التقى مع مون على هامش مشاركته في المنتدى العالمي للموارد البشرية بنسخته الرابعة عشر، في عاصمة كوريا الجنوبية سيول يومي 6-7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وخلال اللقاء بينهما، أشار مون إلى أنه "يكن الاحترام للرئيس أردوغان بسبب مبادراته بشأن سوريا"، حسبما نقل عنه المسؤول التركي.

كما تطرق الجانبان إلى التطورات التي شهدتها تركيا في مجال تنمية الموارد البشرية إلى جانب سياساتها الفعالة على الساحة الدولية.

يشار أن تركيا التي تستضيف أكثر من 3.6 مليون سوريا على أراضيها تؤكد مرارا على أن الحل السياسي هو الوحيد للأزمة السورية.