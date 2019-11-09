انطلاق اجتماع وزراء “منظمة التعاون الاقتصادي” في أنطاليا التركية

انطلق الاجتماع الـ 24 للمجلس الوزاري، لـ"منظمة التعاون الاقتصادي"، في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

ويشارك في الاجتماع وزيرا خارجية إيران محمد جواد ظريف، وأذربيجان إلمار محمد ياروف، وأمين عام المنظمة هادي سليمان بور، إضافة إلى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو.

كما يشارك في الاجتماع نواب وزراء خارجية كل من أفغانستان وكازاخستان وقرغيزيا وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

وحضر الاجتماع، ممثلا جمهورية شمال قبرص التركية ومجلس الدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي) بصفة مراقب.

وفي كلمة خلال افتتاح أعمال الاجتماع، أشاد خسرو نوزيري، نائب وزير خارجية طاجيكستان، الذي تولت بلاده الرئاسة الدورية للمنظمة في دورتها الثالثة والعشرين، بحسن الضيافة الذي أبدته تركيا.

ولفت نوزيري، إلى أن المنظمة تواصل أنشطتها ولديها رؤى في العديد من المواضيع وعلى رأسها مكافحة الفساد، ومؤسسات أمناء المظالم.

كما شدد على أهمية الاتفاقيات التجارية وضرورة الإقدام على المزيد من الخطوات من أجل تعزيز التجارة على الصعيد الإقليمي.

ولفت إلى دعم المنظمة للمشاريع التي تقوم بها أفغانستان، وأكد أنه سيتم التغلب على الصعوبات عبر العمل معا.

وأشار إلى أن مخرجات الاجتماع سترتقي بالتعاون بين دول المنظمة إلى مستويات جديدة، وقال "بإمكاننا تطوير السياحة الإقليمية".