تركي يجمع 12 ألف نموذج من طائرات العالم

جمع رجل الأعمال التركي غوكهان صاري غول نماذج طائرات وصل عددها حتى اليوم 12 ألفا.

وافتتح صاري غول، الذي بدأ ممارسة هوايته عام 1993، متحفًا يضم 5 آلاف نموذج طائرة جمعها خلال رحلاته حول العالم على مدار 26 عامًا.

وأوضح صاري غول أنه قرر تأسيس المتحف لنماذج الطائرات بعد أن ضاق بها منزله، مؤكدًا أن شغفه الوحيد يكمن في مجال الطيران.

وقال: "أكبر متحف في الولايات المتحدة يضم 4 آلاف نموذج، في حين أن مجموعتي تقارب الـ 12 ألفًا، فيما يضم متحفي 5 آلاف نموذج، تبلغ قيمتها نحو 4 ملايين دولار".

وأكد أن مجموعته تعتبر أكبر متحف لنماذج الطائرات في العالم حاليًا، وتحوي على ما نسبته 99 بالمئة من نماذج طائرات شركات الخطوط الجوية في العالم.

كما أشار صاري غول أن مجموعته تضم أيضًا نماذج طائرات سقطت وتحطمت، مضيفًا: "امتلك نماذج طائرات تحطمت مثل "سبايس جيت"، و"أير فرانس 330"، علاوة على طائرات يونانية تابعة لخطوط طيران أوليمبيك تحطمت أثناء هبوطها في جزيرة كورفو سابقًا".

وبيّن أن أول نموذج حصل عليه كان لطائرة بوينغ 747 تابعة لخطوط الطيران الفرنسية عام 1993، وأنه بدأ بعد ذلك بجمع النماذج.

وذكر أنه بدأ حاليًا بجمع نماذج طائرات قيمة ونادرة، قائلًا: "مثلًا امتلك نموذجًا لطائرة أوليمبيك التي لا يوجد سوى 3 منها في العالم، وهدفي عرض قسم منها في المطار ليتعرف الركاب عليها".

ويضم المتحف الذي افتتحه صاري غول في مدينة إسطنبول، نماذج طائرات سفر وشحن وحربية يتراوح طولها بين 30 سم إلى مترين ونصف المتر.