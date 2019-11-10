تركيا: "ي ب ك" نفذ 16 اعتداء خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" نفذوا 16 اعتداء بالهاون والقذائف الصاروخية على منطقة عملية "نبع السلام" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الوزارة، في بيان الأحد، التزام القوات المسلحة التركية، بشكل تام بالتفاهمات بشأن إقامة "ممر سلام" ( منطقة آمنة) شمالي سوريا.

ولفت البيان إلى استمرار التنظيم الإرهابي في تحرشاته حيال منطقة عملية "نبع السلام".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.