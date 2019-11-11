الداخلية التركية تعلن ترحيل أول 3 إرهابيين أجانب إلى بلدانهم

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية، اسماعيل جاتاكلي، الاثنين، بدء ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى خارج الحدود التركية.

وأوضح جاتاكلي في تصريح للأناضول، أن سلطات بلاده رحلت صباح اليوم إرهابيا أمريكيا، بعد إتمام إجراءاته القانونية في مركز الترحيل.

وأضاف جاتاكلي أن السلطات التركية تعتزم ترحيل اثنين آخرين أحدهما ألماني والآخر دنماركي، خلال الساعات القادمة، ليصل إجمالي المرحلين إلى ثلاثة إرهابيين.

وأشار إلى انتهاء إجراءات ترحيل 7 إرهابيين يحملون الجنسية الألمانية، وأنه سيتم ترحيلهم يوم 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

ولفت جاتاكلي إلى وجود 11 فرنسيا واثنين يحملان الجنسية الأيرلندية في مراكز الترحيل التركية، وأن إعادتهم إلى بلدانهم ستتم فور الانتهاء من إجراءات الترحيل المتخذة بحقهم.

وأكد متحدث الداخلية التركية، أن تركيا عازمة على ترحيل الإرهابيين الأجانب الذين ألقي القبض عليهم في سوريا، إلى بلدانهم.

والأسبوع الفائت، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أن بلاده ستبدأ بإعادة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى بلدانهم، اعتبارا من الإثنين المقبل، وذلك يشمل جميع العناصر ممن أسقطت عنهم بلدانهم الجنسية أم لا.

وأوضح صويلو أن ما يقارب 1200 عنصر من داعش في السجون التركية.

وأشار إلى القاء القبض على 287 عنصرا من التنظيم، بينهم نساء وأطفال عقب عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا شرق الفرات في سوريا.