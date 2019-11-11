الدفاع التركية: الإرهابيون يواصلون هجماتهم على منطقة نبع السلام بسوريا

قالت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، إن إرهابيي "بي كا كا/ي ب ك" نفذوا 19 تحرشا/هجوماً على منطقة عملية نبع السلام في الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الدفاع التركية في تغريدة على تويتر، أن عمليات التحرش جرت عبر قذائف الهاون والسيارات المفخخة والطائرات المسيرة (الدرون).

وأضافت الوزارة أن القوات المسلحة التركية تواصل التزامها بالتفاهمات المبرمة لتأسيس ممر سلام في الشمال السوري.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.