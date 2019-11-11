تركيا تعلن عودة مياه الشرب للحسكة بعد بدء صيانة محطة "علوك" برأس العين

عادت مياه الشرب لمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا مع تواصل أعمال صيانة محطة المياه في منطقة "علوك" بريف مدينة رأس العين.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الاثنين، مواصلة أعمال صيانة محطة "علوك" لمياه الشرب الذي يغذي مناطق رأس العين والدرباسية والحسكة.

وأضاف البيان أنه نتيجة المرحلة الأولى من أعمال الصيانة تم إعادة ضخ مياه الشرب لمدينة الحسكة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه تفاهم مماثل مع موسكو.