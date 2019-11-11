دورية تركية روسية مشتركة رابعة قرب الدرباسية شرق الفرات

انطلقت الدورية البرية المشتركة الرابعة بين القوات التركية والروسية شرق الفرات بسوريا، في إطار جهود تأسيس "المنطقة الآمنة".

ويأتي تسيير الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق التركي الروسي المبرم في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الاثنين، فإن الدورية المشتركة تجري في منطقة الدرباسية التابعة لمحافظة الحسكة.

وأضاف البيان أن الدورية البرية المشتركة تُسير بغطاء من قِبل طائرات مسيرة.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.