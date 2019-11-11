سبقه أمريكي.. تركيا ترحّل إرهابيا دانماركيا إلى بلاده بعد إتمام الإجراءات اللازمة

رحلت السلطات التركية، ظهر الاثنين، إرهابيا دنماركيا، بعد إتمام إجراءاته القانونية في مركز الترحيل، وذلك في أعقاب ترحيل آخر أمريكي، صباحا.

وذكرت مصادر أمنية، أن عمليات ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم، بدأت اليوم، كما أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأسبوع الفائت.

وجرى ترحيل الإرهابي الدنماركي إلى بلاده، ظهرا، مباشرةً بعد ترحيل الأمريكي في الصباح.

ونقل الإرهابي المذكور، إلى مطار إسطنبول الدولي، على متن سيارة إسعاف، قبل نقله بواسطة كرسي متحرك، إلى طائرة متوجهة نحو العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وفي سياق متصل، أوقفت الشرطة الدنماركية في مطار كوبنهاغن، إرهابيًا آخر بعد ترحيله من تركيا.

وذكر بيان صادر عن شرطة كوبنهاغن، أن المواطن "ي ت س" المنتظر ترحيله من تركيا إلى الدنمارك منذ العام 2017، سيمثل أمام القضاء، الثلاثاء.

ومن المنتظر أن تستمر في المرحلة المقبلة عملية ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم، بعد إتمام الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي وقت سابق اليوم قال المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية، اسماعيل جاتاكلي، للأناضول، إن بلاده تعتزم ترحيل إرهابي ألماني، في وقت لاحق الإثنين.

وأشار إلى انتهاء إجراءات ترحيل 7 إرهابيين يحملون الجنسية الألمانية، وأنه سيتم ترحيلهم يوم 14 نوفمبر الجاري.

ولفت جاتاكلي إلى وجود 11 فرنسيا وإثنين يحملان الجنسية الأيرلندية في مراكز الترحيل التركية، وأن إعادتهم إلى بلدانهم ستتم فور الانتهاء من إجراءات الترحيل المتخذة بحقهم.

والأسبوع الفائت، أعلن وزير الداخلية التركي، أن بلاده ستبدأ بإعادة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى بلدانهم، اعتبارا من الإثنين.