الجيش التركي يفكك عبوة ناسفة أسفل جسر في رأس العين

تمكنت القوات التركية المشاركة في عملية نبع السلام، من تفكيك عبوة ناسفة، كان إرهابيو "بي كا كا/ ي ب ك" زرعوها أسفل جسر يصل بين منطقة رأس العين وتل خلف بشمال سوريا.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، على حسابها الرسمي في تويتر.

وأوضحت الوزارة أن الجسر المذكور، يقع على نهر الخابور، ويستخدمه المدنيون للتنقل بين رأس العين وتل خلف.

وأضافت الوزارة أن فرق تفكيك المتفجرات أغلقت الجسر، قبل تفكيك العبوة المصنعة يدويًا.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.