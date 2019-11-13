الأمن التركي يضبط 727 مهاجرا غير نظامي شمال غرب البلاد

ضبطت قوات الأمن التركية، الأربعاء، 727 مهاجرا غير نظامي في ولاية أدرنة، شمال غربي البلاد، كانوا يعتزمون عبور الحدود بطريقة غير قانونية.

وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الدرك وحرس الحدود ضبطت مجموعات من المهاجرين غير النظاميين في مناطق مختلفة من أدرنة الحدودية مع اليونان وبلغاريا، كانت تحاول العبور خارج تركيا بطرق غير قانونية.

وتبين لدى التحقيقات الأولية، أن المهاجرين يحملون جنسيات باكستان وسوريا ومصر والصومال والمغرب والجزائر وأفغانستان وفلسطين.

وجرى نقل الموقوفين إلى دائرة الهجرة في أدرنة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية.