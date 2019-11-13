وزارة الدفاع التركية: لم ولن نستهدف أي جماعة عرقية أو دينية خلال "نبع السلام"

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن قواتها لم تستهدف أي جماعات عرقية أو دينية خلال عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان الأربعاء، أن إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" يواصلون تنفيذ هجماتهم وتحرشهم في منطقة نبع السلام.

وأضافت الوزارة أنهم يقومون بالرد اللازم والمشروع في نطاق حق الدفاع عن النفس ضد الإرهابيين.

وأكدت أنهم "لم ولن يستهدفوا أي جماعة عرقية أو دينية من أكراد وعرب ومسيحيين وايزيديين".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.