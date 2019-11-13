القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

انفجاران في مستودع للذخيرة بولاية شانلي أورفة التركية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 13.11.2019 23:54
آخر تحديث في 14.11.2019 02:34

أعلنت ولاية شانلي أورفة التركية (جنوب)، إصابة 9 عناصر جراء انفجارين في مستودع للذخيرة في مقر عسكري.

وقالت الولاية في بيان لها مساء الأربعاء، إن انفجارين وقعا في مستودع للذخيرة داخل قيادة "لواء المدرعات 20".

وأشارت إلى إصابة 9 عناصر مكلفين بحماية المستودع جراء الانفجارين.

وفي وقت سابق، قال الوالي عبد الله أرين للأناضول، أن انفجارا وقع في مستودع للذخيرة، وأدى إلى اصابة 5 عناصر.

وأضاف أن حالة العناصر جيدة، وأنهم بدؤوا بإجراء التحقيقات حول الحادث.

وتوجهت طواقم الإسعاف والإطفاء إلى المقر العسكري، وتم إغلاق الطرق أمام حركة المرور.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن قواتها لم تستهدف أي جماعات عرقية أو...
مختارات