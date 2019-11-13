انفجاران في مستودع للذخيرة بولاية شانلي أورفة التركية

أعلنت ولاية شانلي أورفة التركية (جنوب)، إصابة 9 عناصر جراء انفجارين في مستودع للذخيرة في مقر عسكري.

وقالت الولاية في بيان لها مساء الأربعاء، إن انفجارين وقعا في مستودع للذخيرة داخل قيادة "لواء المدرعات 20".

وأشارت إلى إصابة 9 عناصر مكلفين بحماية المستودع جراء الانفجارين.

وفي وقت سابق، قال الوالي عبد الله أرين للأناضول، أن انفجارا وقع في مستودع للذخيرة، وأدى إلى اصابة 5 عناصر.

وأضاف أن حالة العناصر جيدة، وأنهم بدؤوا بإجراء التحقيقات حول الحادث.

وتوجهت طواقم الإسعاف والإطفاء إلى المقر العسكري، وتم إغلاق الطرق أمام حركة المرور.