تركيا تتوصل إلى تفاهم مع كازاخستان لتصنيع أقمار صناعية ومكوناتها

أعلن سردار يلدريم رئيس وكالة الفضاء التركية، أنهم اتفقوا مع كازاخستان على تعاون في مجال الفضاء يشمل إنتاج الأقمار الصناعية واطلاقها وإنتاج المكونات ذات الصلة بالفضاء.

جاء ذلك خلال لقائه، الأربعاء، مع رئيس وكالة الفضاء في كازاخستان عسكر جومالييف، عقب حضوره المنتدى الدولي "أيام الفضاء في كازاخستان - 2019".

وأضاف يلدريم، أن كازاخستان تمتلك خبرات تراكمية في مجال الفضاء، وأن تركيا ترغب في مشاركة خبرتها أيضا مع كازاخستان للقيام بأعمال مشتركة عالمية في مجال الفضاء.

وأوضح أن التفاهم الذي تم التوصل إليه يقضي بإجراء تعاون يشمل إنتاج الأقمار الصناعية واطلاقها من قاعدة بايكونور الفضائية، وإنتاج المكونات ذات الصلة بالفضاء.

ووقعت تركيا وكازاخستان، الأحد، اتفاقا للتعاون في علوم الفضاء والطيران؛ بناءً على توصيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبلغ عدد خطط العمل الموقعة بين البلدين خلال أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة 68 خطة.