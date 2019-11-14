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السلطات التركية ترحل 6 إرهابيين ألمان وآخر بريطانيا إلى بلدانهم

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 14.11.2019 19:55
آخر تحديث في 14.11.2019 20:32
السلطات التركية ترحل 6 إرهابيين ألمان وآخر بريطانيا إلى بلدانهم

رحلت السلطات التركية، الخميس، 6 إرهابيين ألمان وآخر بريطانيا، خارج حدود البلاد، وذلك في إطار ترحيل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى بلدانهم.

وذكرت مصادر أمنية أن فرق مديرية الهجرة بإسطنبول استقدمت الإرهابيين السبعة إلى مطار إسطنبول وجرى ترحيل الألمان الستة بينهم نساء، إلى العاصمة الألمانية برلين والبريطاني إلى لندن.

وشُوهدت إحدى الإرهابيات وهي تحمل بحضنها طفل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية التركية، مواصلتها إجراءات ترحيل 6 إرهابيين ألمان وآخر بريطاني إلى خارج حدود البلاد، وذلك في إطار ترحيل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى بلدانهم.

وتأتي عمليات ترحيل الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم، في إطار إعلان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأسبوع الفائت، عزم بلاده عدم إبقاء الإرهابيين الأجانب في تركيا.

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