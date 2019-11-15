إبراهيم قالن: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور تركيا في الأسبوع الأول من شهر يناير 2020

أعلن مساعد للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يخطط لزيارة تركيا خلال الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، اليوم الجمعة، إن "زيارة بوتين لتركيا من المخطط أن تكون خلال الأسبوع الأول من يناير".

وأوضح أن "الرئيسين سيلتقيان بمناسبة إتمام العمل على مشروع السيل التركي، وسيبحثان العلاقات الثنائية".

وأشار المتحدث إلى أن بوتين وأردوغان سيبحثان كذلك تفاصيل الاتفاق حول أنقرة وموسكو بشأن انحساب الوحدات الكردية من المنطقة المتاخمة للحدود التركية بشمال سوريا.

يذكر أن روسيا وتركيا اتفقتا على مذكرة تفاهم حول انسحاب الوحدات الكردية من المناطق الحدودية بشمال سوريا وانتشار الجيش السوري على الحدود، وتسيير دوريات روسية – تركية مشتركة في المنطقة، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا، يوم 22 أكتوبر الماضي.