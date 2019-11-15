الجيش التركي يحيد 5 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد 5 إرهابيين من منظمة "بي كا كا" الانفصالية، في عملية أمنية شمالي العراق.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها على "تويتر"، أن قواتها تمكنت من تحييد الإرهابيين في عملية جوية بمنطقة "هفتانين"، في إطار عملية "المخلب 3".

وأشارت إلى أن العملية الجوية نُفذت خلال تحضيرات الإرهابيين للقيام بهجوم.

وأكدت الوزارة أن العمليات العسكرية مستمرة في المنطقة ضد المنظمة الإرهابية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" الإرهابية وملاحقة عناصرها، داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية تنفذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش.