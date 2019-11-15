تركيا.. استمرار مناورات "شرق المتوسط – 2019" البحرية لليوم السادس

تتواصل لليوم السادس على التوالي، مناورات "شرق المتوسط-2019" بنسختها الـ 22، في ولاية مرسين جنوبي تركيا، بمشاركة قوات من 15 بلدا، وبإشراف البحرية التركية.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، انطلقت المناورات في ولاية موغلا، جنوب غربي تركيا، وتتواصل في ولاية مرسين.

وتنظم هذه المناورات مرة كل عامين، بهدف تعزيز التعاون بين الدول الصديقة، وأعضاء حلف شمال الأطلسي "ناتو" المشاركة فيها، ورفع جاهزية القوات البحرية التركية.

ويشارك في المنارات 47 سفينة حربية و4 آلاف و700 عنصرا من 15 دولة.

وتضمنت تدريبات، الجمعة، سيناريو نقل فرق البحث والإنقاذ والإسعاف عبر البحر إلى منطقة زلزال افتراضي وإنقاذ محاصرين تحت أنقاض.

ووفقا للتدريب جرى إرسال الفرق المختلفة عبر سفينة إنزال برمائية إلى ميناء مرسين، ومنه جرى نقلهم إلى منطقة الزلزال الافتراضي بغية إنقاذ المحاصرين.

وتستمر المناوات لغاية 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.