5600 طائرة تعبر المجال الجوي التركي يومياً

بلغ متوسط عدد الطائرات التي عبرت المجال الجوي التركي منذ مطلع عام 2018 إلى نهاية اكتوبر/ تشرين الأول من العام الحالي، 5 آلاف و606 طائرات يوميا.

وبحسب معطيات أوردتها وكالة الأناضول نقلاً عن مديرية تشغيل المطارات بتركيا، فإن مطار أتاتورك الذي أغلق أبوابه للمسافرين في أبريل الماضي، شهد تنظيم 464 ألفا و646 رحلة جوية خلال 2018.

وفي مطار اسطنبول الذي بدأ فعالياته 29 أكتوبر عام 2018، فقد نظم 260 ألفا و382 رحلة خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية أكتوبر 2019.

أما مطار صبيحة غوكشن فقد شهد خلال العام الماضي، 232 ألفا و275 رحلة، بينما بلغ عدد رحلات المطار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 197 ألفا و228 رحلة.

وبلغ عدد الرحلات التي شهدتها عموم المطارات التركية خلال العام الماضي، مليونا و544 ألفا و169 رحلة.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، بلغ عدد الرحلات في المطارات التركية، مليونا و333 ألفا و79 رحلة.

وخلال العام المنصرم، عبرت 473 ألفا و51 طائرة المجال الجوي التركي دون النزول في المطارات التركية، بينما وصل هذا الرقم إلى 400 ألف و163 عبورا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

وفي المجمل، بلغ عدد الطائرات التي عبرت المجال الجوي التركي خلال 2018 والأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، 3 ملايين و750 ألفا و462 رحلة، بمعدل 5 آلاف و606 طائرات يوميا.