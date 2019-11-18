وزارة الدفاع التركية: أنشطتنا لإقامة منطقة آمنة شمالي سوريا متوافقة مع القانون الدولي

أكدت وزارة الدفاع التركية أن القوات المسلحة التابعة لها تجري كافة أنشطتها حيال إقامة المنطقة الآمنة شمالي سوريا في إطار القوانين التركية والقانون الدولي.

جاء ذلك في تغريدة على حساب الوزارة بموقع تويتر، الاثنين، قالت فيه: "لا مكان للتطهير العرقي أو الأسلحة الكيميائية أو التمييز العرقي والديني في قيمنا الأخلاقية وتاريخنا المجيد".

وأضافت: "وبنفس الوقت فإن جيش بلادنا العضو في حلف شمال الأطلسي، يجري جميع أنشطته حيال إقامة المنطقة الآمنة وفق قوانينا والقانون الدولي".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.