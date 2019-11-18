تركيا تختبر بنجاح مناطيد حرارية محلية الصنع

شارك وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، في اختبار أول منطاد حراري محلي الصنع، في منطقة كبادوكيا، التابعة لولاية نوشهير في وسط تركيا.

بعدما تفقد "ورانك" المنطاد المنتج من شركة "Pasha Balloons" التركية، حلق به برفقة عقيلته إسراء ورانك وابنته ريان وعدد من المسؤولين المحليين في الولاية.

وعقب انتهاء التحليق، قال إن منطقة كبادوكيا تجذب سنويا ملايين السياح المحليين والأجانب.

وأضاف أن التحليق بالمنطاد الحراري من أهم الميزات التي تجذب السياح إلى كبادوكيا.

ولفت إلى أن إنتاج المنطاد الحراري بقدرات وإمكانات محلية، سيساهم في توفير مبالغ كبيرة لتركيا.

وتهدف الشركة المحلية المنتجة للمنطاد الحراري، لإنتاج 60 منطادا خلال الفترة القادمة، وتسعى لتصدير منتجاتها بعد تحقيق الاكتفاء الداخلي.

وتبلغ قيمة المنطاد الحراري الواحد نحو 88 ألف دولار.