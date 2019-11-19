الداخلية التركية تعلن ترحيل إرهابيين هولنديين إلى بلادهما

أعلنت الداخلية التركية ترحيل إرهابيين يحملان الجنسية الهولندية، إلى بلادهما.

وأشارت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إلى استمرار عمليات ترحيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

وذكرت أنه جرى ترحيل إرهابيين هولندين، إلى بلدهما اليوم.

وفي 11 نوفمبر أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية، اسماعيل جاتاكلي، بدء ترحيل الإرهابيين الأجانب.

وأكد متحدث الداخلية، أن تركيا عازمة على ترحيل الإرهابيين الأجانب الذين ألقي القبض عليهم في سوريا، إلى بلدانهم.

ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن بلاده "ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".