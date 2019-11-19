أعلنت وزارة الدفاع التركية أن تنظيم "ي ب ك" الإرهابي أقدم على قصف بقذائف الهاون مدرسة في قرية جرن بمنطقة تل أبيض شمالي سوريا، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وجرح 8 بينهم أطفال.

في هذه الأثناء، قامت القوات التركية المتمركزة قرب مدينة أعزاز باستهداف مواقع لتنظيم "ي ب ك" الإرهابي بقصف مدفعي مكثف، رداً على القصف الصاروخي الذي نفذه الأخير على أحياة المدينة.

وكان التنظيم الإرهابي قصف في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وقرية جرن الحاج صالح قرب تل أبيض بريف الرقة الشمالي، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى في كلا البلدتين.

واستقبل المستشفى الحكومي بولاية كليس جنوبي تركيا، الثلاثاء، طفلا سوريا مصابا، في الهجوم الذي نفذه إرهابيو "ي ب ك/ بي كا كا"، على مدينة اعزاز.

يتبع...