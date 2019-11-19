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وزارة الدفاع التركية: مقتل 3 مدنيين بقصف لـ"ي ب ك" الإرهابي على مدرسة بتل أبيض

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 19.11.2019 19:27
آخر تحديث في 20.11.2019 01:35
منظمة الدفاع المدني في أعزاز تنقل القتلى والجرحى إثر قصف نفذه ي ب ك منظمة الدفاع المدني في أعزاز تنقل القتلى والجرحى إثر قصف نفذه ي ب ك

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن تنظيم "ي ب ك" الإرهابي أقدم على قصف بقذائف الهاون مدرسة في قرية جرن بمنطقة تل أبيض شمالي سوريا، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وجرح 8 بينهم أطفال.

في هذه الأثناء، قامت القوات التركية المتمركزة قرب مدينة أعزاز باستهداف مواقع لتنظيم "ي ب ك" الإرهابي بقصف مدفعي مكثف، رداً على القصف الصاروخي الذي نفذه الأخير على أحياة المدينة.

وكان التنظيم الإرهابي قصف في وقت سابق اليوم الثلاثاء، مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وقرية جرن الحاج صالح قرب تل أبيض بريف الرقة الشمالي، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى في كلا البلدتين.

واستقبل المستشفى الحكومي بولاية كليس جنوبي تركيا، الثلاثاء، طفلا سوريا مصابا، في الهجوم الذي نفذه إرهابيو "ي ب ك/ بي كا كا"، على مدينة اعزاز.

يتبع...

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