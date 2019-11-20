الجيش التركي يعلن تحييد 10 إرهابيين في عملية شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 10 إرهابيين خلال عملية مدعومة بغطاء جوي ضد منظمة "بي كا كا"، شمالي العراق.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة، صباح الأربعاء.

وقالت الوزارة إنه تم تحييد 10 من "بي كا كا"، وبحوزتهم ذخائر للأسلحة الثقيلة ووقود، بعد رصد استعدادهم لتنفيذ هجوم.

ووفقًا لبيان الوزارة، فإن ذلك يأتي في إطار عملية "المخلب 3" المتواصلة بمنطقة "حفتانين" شمالي العراق.

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد، أتبعتها بعملية "المخلب 2" في 13 يوليو/ تموز الماضي، ثم "المخلب 3" في 24 أغسطس/ آب الماضي.