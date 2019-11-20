تركيا.. أطباء روس يتدربون على عمليات زراعة الكبد في معهد تورغوت أوزال الطبي

يقدم معهد "تورغوت أوزال" الطبي التابع لجامعة "إينونو" في ولاية ملاطيا شرق تركيا، تدريباً على عمليات زراعة الكبد لمجموعة من الجراحين الروس، قدموا من العاصمة موسكو ومن مدن روسية أخرى. ومعهد "تورغوت أوزال" هو الأول من نوعه في أوروبا، والثاني في العالم المتخصص في هذا المجال.

البروفيسور "سيزاي يلماز" رئيس المعهد، قال لوكالة أناضول: "أعتقد أننا سنكون قادرين على مساعدة روسيا في عمليات زرع الكبد. فزملاؤنا الجراحون الروس يشاركون في العمليات الجراحية التي نجريها ويلازموننا في كل مرحلة قبل وبعد الجراحة".

وأشار "يلماز" إلى أنهم يتبادلون المعلومات مع الجراحين الروس، وقال إن التدريب على زراعة الكبد معقد وصعب للغاية وأن العديد من الجراحين من مختلف الدول، بما في ذلك ألمانيا وبولندا وباكستان، تلقوا تدريبات في المعهد. وأضاف قائلاً:

"معهدنا ليس متخصصاُ في إجراء العمليات الجراحية فقط، بل المساهمة في تطوير العلوم ونشرها أيضاً. ولهذه الغايات الهامة تم إنشاء المعهد ومختبرات البحوث. نحن نعمل على إعداد أحدث البيانات العلمية حول زراعة الكبد، وتمهيد الطريق أمام البشرية".

وقال الدكتور "فاسمين سيرغي أندريفيتش"، أحد الجراحين الروس المتدربين: "في السابق ذاع صيت تركيا واشتهرت في السياحة فقط، لكنها الآن أصبحت واحدة من الدول الرائدة في عمليات زرع الأعضاء". وأشاد "أندريفيتش" بمستوى التعليم في المعهد، وقال إنهم يخططون للعودة مرة أخرى للقيام بتدريب جديد قريباً.