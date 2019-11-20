معرض الألعاب الإلكترونية الدولي 2020 ينعقد في إسطنبول

تستضيف إسطنبول معرض "Gaming İstanbul 2020" الدولي للألعاب والرياضات الإلكترونية، بين يناير/30 كانون الثاني و2 شباط/ فبراير المقبل، بمشاركة لاعبين محترفين وأخصائيين في القطاع من تركيا وكافة أنحاء العالم.

وسيتيح المعرض للزوار التعرف على أحدث منتجات كبرى شركات الألعاب والبرمجيات العالمية، كما ستقام مسابقات للرياضات الإلكترونية على مدى 4 أيام.

وسيكون بإمكان الزوار الوصول إلى منطقة التسوق وملعب الأطفال ومنطقة المطورين المستقلين في المعرض.

كما سيتعرف عشاق الألعاب من خلال المعرض على الألعاب الجديدة لشركات الألعاب المحمولة، من خلال البطولات والمباريات التي ستقام في مجال الألعاب الإلكترونية المتنقلة.

هذا ويتيح المعرض للشركات التجارية الوصول إلى 100.000 زائر و4.6 ملايين متابع من خلال المعرض.

وبإمكان الوصول إلى جميع المعلومات حول المعرض والتذاكر عبر الموقعين www.gamingistanbul.com وwww.biletino.com.