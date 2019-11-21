أردوغان: تركيا الأولى أوروبياً والسابعة عالمياً في الناتج الزراعي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تأتي في المرتبة السابعة من حيث الناتج الزراعي عالميا، بينما تصدرت بلدان القارة الأوروبية.

جاء ذلك، خلال كلمة له في اختتام الاجتماع التشاوري الثالث للزراعة والغابات بتركيا، الذي عقد في العاصمة أنقرة.

وأضاف الرئيس أردوغان، أن تركيا تحتل الصدارة في العالم بإنتاج البندق، والكرز، والمشمش، والسفرجل.

وأوضح أن بلاده تُصدّر ألفاً و690 منتجاً من منتجاتها الزراعية إلى 195 دولة حول العالم.

وزاد: "نقوم بحماية مختلف أنواع البذور في تركيا من خلال مشروع بنك البذور.. افتتحنا ثالث أكبر بنك للبذور في العالم بالعاصمة أنقرة".

وتابع: "إن ضمان الأمن الغذائي لشعبنا، أصبح قضية أمن قومي بالنسبة لتركيا، مثل كل البلاد".

وذكر أن بلاده كانت قبل 20 عاماً تفكر من أين تشتري البذور لمزارعيها، أما اليوم فإن صادرات تركيا من البذور تضاعف 11 مرة، إذ بلغ حجم صادراتها 102 ألف طن من البذور بقيمة 152 مليون دولار.

وأكد الرئيس التركي، أن الاعتماد في توفير المنتجات الزراعية الأساسية على الخارج لا يقل خطورة عن الاعتماد عليه في الصناعة الدفاعية.