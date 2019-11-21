القوات البحرية التركية تستلم حاملة الطائرات المحلية نهاية 2020

كشفت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية أن القوات البحرية التركية ستستلم أكبر سفينة حربية مصنّعة بإمكانات وقدرات وطنية، في أواخر 2020.

وأضافت في بيان لها أن رئيسها إسماعيل دمير، زار ترسانة "طوزلا" بمدينة إسطنبول، حيث تتواصل أعمال تصنيع سفينة الهجوم البرمائية متعددة الأغراض تي جي غي أناضول TCG Anadolu.

وأوضح البيان أن أعمال تصنيع حاملة الطائرات المحلية "أناضول" تتواصل بشكل منتظم كما هو مخطط لها، وأن موعد التسليم سيتم قبل عام من الموعد المحدد.

وأشار إلى أن حاملة الطائرات المحلية ستدخل الخدمة لدى البحرية التركية، بحلول أواخر 2020.

ولفت إلى أنه مع دخول "أناضول" الخدمة، ستعزز تركيا مكانتها العالمية في مجال تصنيع السفن من هذا النوع.

ويبلغ طول "تي جي غي أناضول" 231 متراً وعرضها 32 متراً، فيما يصل وزنها مع الحمولة الكاملة إلى 27 ألف طن.