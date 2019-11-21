القائمة الرئيسية
تركيا
القائمة الرئيسية

القوات البحرية التركية تستلم حاملة الطائرات المحلية نهاية 2020

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 21.11.2019 15:02
سفينة الهجوم البرمائية متعددة الأغراض TCG Anadolu كما بدت في حظيرة التصنيع (الأناضول) سفينة الهجوم البرمائية متعددة الأغراض TCG Anadolu كما بدت في حظيرة التصنيع (الأناضول)

كشفت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية أن القوات البحرية التركية ستستلم أكبر سفينة حربية مصنّعة بإمكانات وقدرات وطنية، في أواخر 2020.

وأضافت في بيان لها أن رئيسها إسماعيل دمير، زار ترسانة "طوزلا" بمدينة إسطنبول، حيث تتواصل أعمال تصنيع سفينة الهجوم البرمائية متعددة الأغراض تي جي غي أناضول TCG Anadolu.

وأوضح البيان أن أعمال تصنيع حاملة الطائرات المحلية "أناضول" تتواصل بشكل منتظم كما هو مخطط لها، وأن موعد التسليم سيتم قبل عام من الموعد المحدد.

وأشار إلى أن حاملة الطائرات المحلية ستدخل الخدمة لدى البحرية التركية، بحلول أواخر 2020.

ولفت إلى أنه مع دخول "أناضول" الخدمة، ستعزز تركيا مكانتها العالمية في مجال تصنيع السفن من هذا النوع.

ويبلغ طول "تي جي غي أناضول" 231 متراً وعرضها 32 متراً، فيما يصل وزنها مع الحمولة الكاملة إلى 27 ألف طن.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق قضت محكمة تركية بحبس 4 أشقاء يحملون الجنسية السورية بعد توقيفهم في...
مختارات