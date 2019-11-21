محكمة تركية تقضي بحبس 4 أشقاء بتهمة الانتماء لداعش والاستعداد لتنفيذ هجوم إرهابي

قضت محكمة تركية بحبس 4 أشقاء يحملون الجنسية السورية بعد توقيفهم في ولاية أضنة جنوبي البلاد بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي والاستعداد لتنفيذ هجوم.

وقالت مصادر أمنية، إن الأمن بأضنة، أوقف في عملية قبل 4 أيام، الأشقاء السوريين "مازن" (36 عامًا) و"أحمد" (26 عامًا) و"محمود" (26 عامًا) و"مصلح" (28 عامًا).

وأوضحت أن "أحمد" و"محمود" هما توأم، وتبين خلال التحقيقات بأن شقيقهم الآخر "علي"، لقي حتفه في وقت سابق خلال قتاله في صفوف "داعش".

وأشارت إلى استكمال الإجراءات في مديرية الأمن، بحق المشتبهين، ونقلهم إلى القصر العدلي بعد إخضاعهم لفحص طبي في وحدة الطب الشرعي بأضنة.

المصادر، أكّدت أن قوات الأمن صادرت خلال العملية وثائق بحوزة المشتبهين، تتضمن معلومات حول اختيار الزعيم الجديد للتنظيم الإرهابي بعد مقتل "أبو بكر البغدادي".

وفي القصر العدلي، قضت محكمة تركية بحبس هؤلاء الأشخاص بعد الاشتباه في استعدادهم لتنفيذ هجوم بتركيا.