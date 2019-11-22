تركيا تصدر مذكرة حمراء بحق محمد دحلان على خلفية دوره في محاولة الانقلاب الفاشلة

أصدرت تركيا مذكرة حمراء بحق محمد دحلان لدوره في محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، وعلاقته بتنظيم غولن الإرهابي، مع رصد مكافأة قدرها 4 ملايين ليرة تركية لمن يدلي بمعلومات تساهم في القبض عليه.

ومع هذه المذكرة، أصبح دحلان الآن على قائمة المطلوبين في البلاد. وتنقسم القائمة إلى خمس فئات مرمزة بالألوان، مع وضع علامة حمراء على الفئات الأكثر أهمية، تليها الأزرق والأخضر والبرتقالي والرمادي، اعتمادًا على مستوى التهديد الذي يشكلونه على الأمن القومي لتركيا.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الداخلية سليمان صويلو إن حرب تركيا ضد تنظيم غولن الإرهابي ستشمل بعض الرعايا الأجانب الذين شاركوا في محاولة الانقلاب، مثل دحلان نفسه، وهو فلسطيني الجنسية يعمل في الإمارات العربية المتحدة.

ويتهم دحلان بتحويل الأموال إلى المنظمة الإرهابية التي نظمت محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016.

وكجزء من حرب تركيا ضد الإرهاب، قامت وزارة الداخلية مؤخرًا بزيادة مبلغ المكافآت المدفوعة مقابل معلومات عن كبار قادة الجماعات الإرهابية إلى 10 ملايين ليرة تركية، أي أكثر من ضعف المكافآت التي كانت تمنحها. وتسمح اللائحة الجديدة المتعلقة بأولئك الذين يساعدون في الكشف عن جرائم الإرهاب أو يقدمون الأدلة أو يساعدون السلطات في القبض على الجناة الوزارة برفع المبلغ إلى 10 ملايين ليرة تركية في حال أدت إلى اعتقال مجرمين خطيرين.