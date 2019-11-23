الجيش التركي يرد على هجوم "بي كا كا" الإرهابي جنوبي تل أبيض

ردت القوات المسلحة التركية في إطار حق الدفاع عن النفس على هجوم مدفعي وبالهاون شنه تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي جنوب مدينة تل أبيض السورية المحررة من الإرهاب.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، نشر في حسابها على تويتر، السبت.

وأوضح البيان أن عناصر تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك" الإرهابي هاجموا بالمدفعية، والهاون مواقع الجيش التركي في جنوب مدينة تل أبيض.

وأشار البيان أن القوات المسلحة التركية، قامت بالرد اللازم على الإرهابيين في إطار الحق المشروع في الدفاع عن النفس.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.