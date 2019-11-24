الداخلية التركية تعلن تحييد 3 إرهابيين خلال عمليات أمنية في ولاية "موش"

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، تحييد 3 إرهابيين خلال عمليات مدعومة بغطاء جوي، في ريف منطقة "شان يايلا"، التابعة لـ"موش"، شرقي البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان لها، تحييد 3 إرهابيين خلال عمليات الأمن الداخلي التي نفذتها قيادة الدرك بالولاية والمدعومة بغطاء جوي، في ريف منطقة "شان يايلا".

وأشار البيان إلى أن فصائل "شان يايلا/ دورسين" الإرهابية هي المسؤولة عن الهجوم التفجيري، الذي أسفر عن استشهاد 7 مدنيين وإصابة 10 آخرين، والذي وقع في 12 سبتمبر/ أيلول في قرية "أغاتش كورور" بمنطقة "كولوب" بولايات ديار بكر التركية.

وأكدت الوزارة استمرار العمليات في المنطقة.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع تنظيم "بي كا كا" الإرهابي وملاحقة عناصرها، داخل البلاد، وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردا على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفا المدنيين وعناصر الأمن والجيش.