خفر السواحل التركي يضبط 146 مهاجراً غير قانوني في بحر إيجه

ضبط خفر السواحل التركي، الأحد، 146 مهاجرا غير قانوني خلال محاولتهم العبور إلى اليونان بطريقة غير قانونية عبر بحر إيجه.

وقالت مصادر أمنية، للأناضول، إن فرق خفر السواحل نفذت عملية في بحر إيجه بعد رصد مجموعة مهاجرين على متن 3 زوارق.

وأوضحت أن الفرق ضبطت 146 مهاجرًا خلال العملية التي جرت قبالة قضاء أيواجق التابع لولاية جناق قلعة شمال غربي البلاد.

وحسب المصادر، كان المهاجرون الأجانب يحاولون العبور إلى جزيرة "ميديلي" (ليسبوس) اليونانية بطريقة غير قانونية.

وقدمت الفرق ملابس ومأكولات للمهاجرين بعد نقلهم إلى البر، ليتم لاحقًا تسليمهم إلى مركز إعادة الأجانب في أيواجق.

ولم تقدم المصادر تفاصيل أخرى حول جنسيات المهاجرين.