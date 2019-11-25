الجيش التركي يكتشف شبكة أنفاق جديدة في رأس العين

اكتشفت القوات التركية، الاثنين، شبكة أنفاق أنشأها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" بمدينة رأس العين السورية، التي كانت خاضعة لسيطرته قبيل تحريرها شمالي سوريا.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع، أن القوات التركية عثرت على شبكة أنفاق في مدينة رأس العين في إطار عمليات تمشيط المناطق المحررة من الإرهابيين شمالي سوريا.

وأشار البيان إلى أن أنشطة التمشيط والبحث وإزالة الألغام والعبوات الناسفة متواصلة في المناطق التي تم تحريرها من الإرهاب، ضمن عملية "نبع السلام".

وكان التنظيم الإرهابي حفر أنفاقا مماثلة في العديد من المناطق الخاضعة لسيطرته في شمال شرق سوريا.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.