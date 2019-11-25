تركيا تبدأ اختبار أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 الروسية

ذكر تقرير اليوم الاثنين أن تركيا ستقوم باختبار أنظمة الدفاع الصاروخي إس-400 التي اشترتها من روسيا، في محيط مدينة أنقرة.

وقالت صحيفة ميلييت اليومية إن طائرات مقاتلة تابعة للجيش التركي ستحلق بالقرب من قاعدة مرتد الجوية يومي الاثنين والثلاثاء لاختبار أنظمة الرادار لمنظومة إس-400.

وأعلنت ولاية أنقرة في وقت متأخر يوم الأحد أن الرحلات الجوية التجريبية ستجري بالقرب من العاصمة في اليومين المقبلين.

"ضمن نطاق بعض المشاريع المنفذة بالتنسيق مع رئاسة الصناعات الدفاعية، ستقوم مقاتلات من طراز إف-16 وغيرها تابعة للقوات الجوية التركية برحلات تجريبية منخفضة الارتفاع في سماء أنقرة يومي الاثنين والثلاثاء".

وذكرت مصادر أمنية في وقت سابق أن الأنظمة الصاروخية الروسية سيتم نشرها في أنقرة وسيتم تشغيلها بالكامل بحلول أبريل 2020.

هذا وقد استلمت تركيا من روسيا بطاريتين من نظام إس-400 الصاروخي بين يوليو وسبتمبر.

وبعد فشل جهود مطولة للحصول على نظام دفاع جوي من الولايات المتحدة، وقعت أنقرة عقدًا بقيمة 2.5 مليار دولار عام 2017 لشراء بطاريات إس-400 الروسية.

نتيجة لذلك، علقت واشنطن المشاركة التركية في برنامج صنع طائرات إف- 35 متعددة الجنسيات.





وكان نواب في البرلمان الأمريكي قد حذروا من فرض عقوبات على النظام في حال قامت تركيا بتفعيل هذه المنظومة.