رئيس البرلمان التركي يفتتح أكبر جوامع جيبوتي نهاية نوفمبر

يعتزم رئيس البرلمان التركي، افتتاح مجمّع وجامع عبد الحميد الثاني، في جيبوتي، نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر غولا، قد وضعا حجر أساس المجمّع في العاصمة جيبوتي، عام 2015.

الجامع الذي شيّد من قبل وقف الديانة التركي، يتسع لـ 6 آلاف شخص، وبني على الطراز المعماري العثماني، بناء على رغبة الرئيس الجيبوتي.

وبني المجمّع على مساحة 13 ألف متر مربع، في منطقة قريبة من القصر الرئاسي بجيبوتي.

ويعد الجامع الذي أحضرت مستلزمات بنائه من تركيا، الأكبر من نوعه في جيبوتي.

ويبلغ ارتفاع قبة الجامع 27 متراً، وقطرها 20 متراً، فيما تعلوه مأذنتان ارتفاع كل منهما 46 مترا

وأشار المدير العام لوقف الديانة التركي، محمد صواش بولاط، أن جامع عبد الحميد الثاني، أول جامع يبنى على اسم سلطان عثماني في إفريقيا، عقب انهيار الدولة العثمانية.

وأوضح أن مجمّع وجامع عبد الحميد الثاني، سيساهم في تعزيز روابط الأخوة، والثقافة، والدين بين المجتمع التركي وشعوب القارة الإفريقية.