الخطوط الجوية التركية.. الأكثر طيرانا حول العالم

قال مدير عام شركة الخطوط الجوية التركية، بلال أكشي، إن شركته صاحبة لقب الخطوط الأكثر طيراناً إلى الدول في العالم.

جاء ذلك في كلمة له خلال مؤتمر بعنوان "الخطوط الجوية التركية.. جسر للثقافة والسياحة"، الثلاثاء، في جامعة سلجوق في ولاية قونية وسط تركيا.

وأضاف أن الخطوط الجوية التركية تنظم رحلات جوية في الوقت الراهن إلى 319 مطاراً في 316 مدينة بـ126 دولة حول العالم.

وأوضح أن مدينة إسطنبول تحتل موقعا استراتيجياً من الناحية الجغرافية، ما جعلها واحدة من أفضل نقاط رحلات الربط (الترانزيت) في العالم.

وأردف: "تحمل الخطوط الجوية التركية، لقب شركة الطيران التي تقوم برحلات إلى معظم دول العالم، كما هي أيضا واحدة من شركات الطيران الأكثر أهمية في إفريقيا".

وأوضح أن الخطوط الجوية التركية تعتبر ثاني أكثر شركات الطيران شهرة في العالم، وفقاً لاستطلاع عالمي.