تعديل مسار القطار السريع أنقرة-إسطنبول لاختصار المسافة وتقصير زمن الرحلة

صرح وزير النقل والبنية التحتية "جاهد تورهان" أمس، أن مشروع "Doğançay" الذي يهدف إلى نقل مسار القطار السريع بين أنقرة وإسطنبول، سيختصر على الأقل 30 دقيقة من زمن السفر بين مدينتي أنقرة وإسطنبول.

وفي معرض حديث الوزير "تورهان" لوكالة أناضول للأنباء، قال إن المشروع يتكون من ثلاث مراحل ويشمل أنفاقاً وجسوراً من شأنها أن تقلل المسافات وتختصر الزمن. وأشار إلى أن أعمال البناء تجري حالياً على خط "سابانجة-غيفة" الواقع في منطقة "صقاريا" شمال غرب تركيا.

وأضاف: "بحلول نهاية عام 2020 سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من عملية النقل هذه، وهي تشمل قسماً طوله 14 كيلومتراً سيوضع في الخدمة فوراً، الأمر الذي من شأنه أن يقصر مدة السفر بين أنقرة وإسطنبول بمقدار 10 دقائق. وبمجرد الانتهاء من جميع المراحل، ستقصر فترة السفر بين المدينتين من أربع ساعات ونصف إلى أربع ساعات فقط".

وتجدر الإشارة إلى أن خط السكك الحديدية بين أنقرة وإسطنبول، هو خط سريع طوله 533 كيلومتراً، ويربط حالياً بين أنقرة ومنطقة "هالكالي" في إسطنبول.

ووفقاً للوزير "تورهان"، فإن المسار الجديد الذي يبلغ طوله 28 كيلومتراً ذهاباً وإياباً، يحتوي على ممرين وثمانية أنفاق وجسور. وقد تم بالفعل الانتهاء من الجزء الأول من المشروع الذي يتعلق بأعمال حفر الأنفاق وطلائها وبناء خمس جسور على المسار الجديد والمسار الرئيسي. وأن أعمال البنية الفوقية والكهرباء والإشارات والاتصالات قد أنجزت بنسبة 15%.

وأضاف الوزير أن حوالي 42% من سكان تركيا والموزعين في 13 ولاية، يستفيدون من قطارات نقل الركاب المريحة وعالية السرعة، بفضل سياسة النقل الجماعي التي ازدهرت مع الإدارة العامة لخطوط السكك الحديدية التركية التي يُرمز لها بالأحرف الأولى "YHT". وقال إن أكثر من 52 مليون مسافراً قد استفادوا من خدمة القطارات حتى الآن، وأن الإدارة العامة لخطوط السكك الحديدية التركية تخدم ما بين 22.000 و25.000 راكباً يومياً من خلال شبكتها التي يبلغ طولها 1213 كيلومتراً.

وأضاف "تورهان" أن YHT تدير حالياً 19 قطاراً فائق السرعة، فيما استلمت أول قطار فائق السرعة من أصل 12 آخرين من شركة Siemens، ستدخل الخدمة العام المقبل.

يذكر أن تركيا نفذت في السنوات الأخيرة سلسلة من مشاريع السكك الحديدية عالية السرعة، افتتحتها عام 2009 بخط أنقرة-اسكي شهير. وفي عام 2011، افتتحت خط أنقرة-قونيا بطول 200 كيلومتر، تلاه خط إسكي شهير- قونية عام 2013، وخطي أسكي شهير- إسطنبول وقونية -إسطنبول عام 2014.