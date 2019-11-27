تركيا تنهي صيانة مستشفى "تل أبيض" بعد حرقها على يد "ي ب ك" الإرهابي

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، إتمام أعمال صيانة وتأهيل مشفى مدينة "تل أبيض" شمال شرقي سوريا، بعد أن تعرض للتخريب والحرق من قبل ميليشيات تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن أعمال صيانة وتأهيل المشفى استُكملت من قبل الوحدات التابعة للقوات المسلحة والمؤسسات الحكومية التركية.

وورد في البيان: "يواصل مشفى تل أبيض تضميد جرح إخواننا السوريين، عقب استكمال أعمال صيانته من قبل وحدات القوات المسلحة والمؤسسات الحكومية التركية، بعد أن اتخذه تنظيم ي ب ك/بي كاكا الإرهابي مقراً له".

وتابع: "بفضل قسم الولادة الذي دخل الخدمة، بات الأطفال يفتحون أعينهم للدنيا بأمان",

وفي يونيو/ حزيران 2014، احتل تنظيم "داعش" الإرهابي مدينة تل أبيض ذات الغالبية العربية، وبعد عام تمكن تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" من السيطرة على المدينة بدعم من القوات الأمريكية.

وقام "بي كا كا/ي ب ك" بتهجير السكان العرب والتركمان من المدينة بعد السيطرة عليها.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.