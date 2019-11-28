وزير الداخلية التركي: نعتزم ترحيل 11 فرنسيًا من "داعش" مطلع ديسمبر

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اعتزام بلاده ترحيل 11 مواطنًا فرنسيًا من تنظيم "داعش" الإرهابي إلى بلادهم مطلع ديسمبر/ كانون الأول القادم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخميس، خلال ندوة عن الهجرة والأمن والتكيف الاجتماعي في منطقة إيجه، بولاية إزمير غربي البلاد.

وقال الوزير التركي إن بلاده تعتزم ترحيل عناصر من "داعش" إلى بلجيكا وأيرلندا يومي الجمعة والسبت القادمين.

وأضاف: "كما نعمل على ترحيل 11 مواطنًا فرنسيًا من عناصر داعش مطلع ديسمبر فورًا إلى فرنسا".

وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلي، بدء ترحيل الإرهابيين.

وقال متحدث الداخلية، إن تركيا عازمة على ترحيل الإرهابيين الأجانب، الذين ألقي القبض عليهم إلى بلدانهم.

ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، قال صويلو، إن بلاده "ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى".