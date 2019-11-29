تركيا تعتزم تشييد 500 وحدة سكنية لضحايا الزلزال بألبانيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستشيد "500 وحدة سكنية" لصالح ضحايا الزلزال في ألبانيا.

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم وضع حجر الأساس لمجمع "رجب طيب أردوغان" في جامعة مرمرة بإسطنبول، الجمعة.

والأربعاء، سبق أن دعا أردوغان، العالم الإسلامي أجمع إلى دعم ومساندة ألبانيا على خلفية تعرضها لزلزال عنيف.

والثلاثاء، ضرب زلزال عنيف بقوة 6.4 درجات، شمال غربي ألبانيا، أسفر عن مصرع 49 شخصا، وإصابة أكثر من 600 شخص.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن مركز الزلزال وقع على بعد 30 كيلومترا شمال غربي العاصمة تيرانا، وعلى عمق 20 كيلومترا.

كما سجلت الهيئة، عشرات الهزات الارتدادية بثلاثة مقاييس أولية، تراوح بين 5.1 و5.4 درجات.

وعقب الزلزال، أرسلت تركيا واليونان وإيطاليا وكوسوفا والجبل الأسود ورومانيا وصربيا طواقم إنقاذ إلى ألبانيا.

بدوره، أشاد رئيس الوزراء الألباني راما، بالمساعدات التي قدمتها تركيا لبلاده عقب تعرضها للزلزال، مؤكدا أنه لا يمكن نسيان ذلك.