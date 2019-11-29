رئيس البرلمان التركي يفتتح مسجد ومجمع عبد الحميد الثاني في جيبوتي

افتتح رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، الجمعة، مسجد ومجمع عبد الحميد الثاني في جيبوتي.

وفي كلمته بمراسم الافتتاح، قدّم شنطوب التهاني بافتتاح المسجد الذي بدأ وقف الديانة التركي في أعمال تشييده قبل 4 أعوام.

ولفت إلى أن المسجد يعكس الطراز المعماري العثماني وعلاقات الصداقة بين البلدين.

وأشار إلى أواصر الصداقة بين رئيسي البلدين رجب طيب أردوغان وإسماعيل عمر جيله.

كما أعرب عن شكره لوقف الديانة التركي على جهوده في تشييد المسجد.

وحضر مراسم الافتتاح أيضا، رئيس البرلمان الجيبوتي محمد علي حمد، ورئيس الوزراء عبد القادر كامل محمد، ووزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف مؤمن حسن بري.

وشيد المسجد، الذي يتميز بمئذنتين، على مساحة 13 ألف متر مربع، ويبلغ ارتفاع قبته 27 مترا، ويستوعب 6 آلاف مصل.