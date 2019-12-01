الجيش التركي يواصل تلبية احتياجات أهالي تل أبيض السورية

واصل الجيش التركي رسم البسمة على وجوه أهالي مدينة تل أبيض شمالي سوريا عبر تلبية احتياجاتهم من المساعدات الغذائية والفحوصات الطبية بعد تطهيرها من الإرهابيين ضمن عملية "نبع السلام".

ووزع أفراد الجيش التركي، الأحد، مساعدات غذائية على السكان في ريف المدينة الجنوبي قرب الحدود التركية.

كما قدمت العيادات المتنقلة التابعة للقوات المسلحة التركية فحوصات طبية لعشرات الأطفال والنساء والأطفال في المنطقة.

وعكست كاميرا الأناضول البسمة على وجوه المدنيين في المنطقة بعد استفادتهم من المساعدات الإنسانية التركية.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

ونجحت القوات المشاركة في العملية، في تحرير مدينة تل أبيض، التابعة لمحافظة الرقة، من الإرهابيين، بعد 5 أيام من انطلاقها.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه تفاهم مماثل مع موسكو.