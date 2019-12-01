تركيا تعالج مهاجرين تعرضوا للضرب والترحيل من اليونان

يخضع مهاجرون غير قانونيين في ولاية أدرنة شمال غربي تركيا، للعلاج، إثر تعرضهم للضرب والترحيل القسري من قبل قوات حرس الحدود اليونانية.

وذكرت مصادر أمنية وطبية متطابقة، الأحد، أن قوات حرس الحدود التركي، ضبطت مجموعة من المهاجرين تعرضوا للضرب، وذلك أثناء دورية لتفقد الحالة الأمنية.

وأوضحت المصادر، أن المهاجرين نقلوا إلى إدارة الهجرة بالولاية، بعد تلقيهم العلاج بمستشفى السلطان مراد الأول الحكومي في أدرنة.

وقال أحد المهاجرين ويدعى بالين محمد زيلان، إيراني الجنسية (23 عاماً)، إنه حاول الهجرة إلى اليونان عبر نهر إفروس (بين تركيا واليونان)، بعد أن عاش لفترة في تركيا.

وتابع زيلان: "قوات الأمن في اليونان ضربتنا، وجرحوا يدي بالسكين، وأجبرونا على العودة ونحن مصابون. وتركيا ساعدتنا وقامت بمعالجتي. تركيا بلد طيب جدا ورحيم.. وكل الشكر لها".

بدوره ققال أحمد مهدي (15 عامًا)، مصري الجنسية، إنه ذهب إلى اليونان بنية الهجرة إلى أوروبا.

وتابع مهدي: "كنا نسير في اليونان برفقة المهربين، وعندما جاءت الشرطة اليونانية، سقطت على الأرض بينما كنت أركض هاربا منهم، وبدؤوا ضربي بعصا حديدية حتى كُسرت ساقي".