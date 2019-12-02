أردوغان يلتقي رياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة بأنقرة

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، عددا من الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم في العاصمة أنقرة.

وجاء لقاء الرئيس أردوغان مع الرياضيين وأسرهم في مقر حزب العدالة والتنمية، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

وحضر اللقاء رياضيون بينهم، السباحة رنا بغداد، وأعضاء مجموعة قوقاز- زيبك للرقصات الشعبية، والمؤذن الكفيف علي إينان، وطلحة أكينجي، وغيرهم.

وعلي إينان كفيف من الولادة، ويؤذن في مسجد بولاية قونية منذ 20 عاما، فيما يمتلك طلحة أكينجي قدرات العزف على 19 آلة موسيقية مختلفة.

وأعلنت الأمم المتحدة عام 1992، الثالث من ديسمبر/ كانون الأول من كل سنة "اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة"، بهدف لفت الأنظار إلى معاناة المعوقين وإيجاد حلول لمشاكلهم.

وتُعرّف الأمم المتحدة الأشخاص المعوقين على أنّهم أشخاص يُعانون حالة دائمة من الاعتلال الفيزيائي أو العقلي في التّعامل مع مختلف المُعوّقات والحواجز والبيئات، ممّا يمنعهم من المشاركة الكاملة والفعّالة في المجتمع بالشكل الذي يضعهم على قدم المساواة مع الآخرين.