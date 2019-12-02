بوتين يزور تركيا في يناير المقبل

أعلن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا، عمر جليك، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور تركيا في يناير/ كانون الثاني المقبل.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي الاثنين، بمقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة، حيث تطرق إلى مشاريع الطاقة التي تشارك فيها تركيا.

و أوضح أن بوتين سيشارك في يناير، في افتتاح خط أنابيب السيل التركي لنقل الغاز، دون تحديد يوم الزيارة.

و"السيل التركي" مشروع لمد أنبوبين لنقل 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من روسيا إلى تركيا مرورا بالبحر الأسود.

ومن المقرر أن يغذي الأنبوب الأول من المشروع تركيا، والثاني دول شرقي وجنوبي أوروبا.

وسبق أن قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في تصريح صحفي أنه "خلال واحدة من المحادثات الهاتفية التي جرت مؤخرا بالفعل اتفق بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن تكون الزيارة مطلع يناير/كانون الثاني".

وأضاف: "أريد أن أقول أن القسم التركي من (السيل التركي) سيكون جاهزا بحلول الأيام العشرة الأوائل من يناير، وبالفعل يدور حديث عن زيارة بوتين لتركيا، وهذه الرحلة قيد الإعداد".

وعلى صعيد آخر، لفت جليك إلى أهمية خط أنابيب غاز "تاناب" العابر للأناضول، الذي تم ربطه مؤخرا مع خط تاب، لنقل الغاز الأذري إلى أوروبا عبر تركيا.

وأوضح أن هذا المشروع الهام جدا، أظهر كيف تلعب تركيا دور جسر للطاقة، وجسر سلام عبر التعاون في هذا المجال.

والسبت، شارك الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والأذري إلهام علييف، في مراسم ربط خط أنابيب "تاناب" مع خط أنابيب "تاب" العابر للبحر الأدرياتيكي، في ولاية أدرنة شمال غربي تركيا.