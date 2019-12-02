"تيكا" التركية تدعم معهداً تعليمياً ليبياً بالدورات والتجهيزات

دعمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) معهد طرابلس العالي للتقنيات الفنية، أحد أبرز المعاهد التعليمية بالعاصمة الليبية، بالدورات والتجهيزات الفنية.

جاء ذلك في إطار تعاون الوكالة التركية مع وزارة التربية الليبية في مجال التدريب المهني وتبادل الخبرات، وفق ما نشرته "تيكا" على موقعها الإلكتروني.

فقد نظمت "تيكا"، خلال الأيام الأخيرة، دورات في فنون "التصوير" و"الهندسة الصوتية" و"الإضاءة" و"تقنيات المعلومات للوسائط المرئية" شارك فيها 5 من المحاضرين في "معهد طرابلس للتقنيات الفنية".

ولتحقيق الاستفادة المثلي من هذه الدورات، سلمت "تيكا" المعهد كاميرات تصوير تليفزيوني احترافية وغيرها من المعدات بغرض استخدامها من قبل الطلاب والمدربين في أنشطتهم التعليمية بليبيا.

ومن المقرر أن تعقد "تيكا" دورات تدريبية أخرى في مجال الإعلام، خلال الأيام المقبلة، بإشراف مدربين أتراك.